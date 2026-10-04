الرئيسية/محليات"الأرصاد": أمطار أعلى من المعدل وارتفاع الحرارة خلال الربع الرابعفرص هطول الأمطار تصل إلى 80% في أكتوبر و75% في نوفمبر4 أكتوبر 2026 11:39آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 11:39أمطار متوسطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشماليةأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للأرصادهطول الأمطارارتفاع درجات الحرارةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتماد 4 مدارس بالجبيل الصناعية ضمن شبكة "اليونسكو""الأرصاد": الفرصة مهيأة لأمطار على عدة مناطق صقران منغوليان يحصدان 550 ألف ريال بمعرض الصقور "التحالف": مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مُضللة