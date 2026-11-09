الرئيسية/محليات"الأرصاد": أمطار رعدية على 13 منطقة حتى السبت أمطار متوسطة إلى غزيرة في 10 مناطق وخفيفة إلى متوسطة في ثلاث9 نوفمبر 2026 15:53آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 15:53خريطة التقلبات الجوية المتوقعةأأالرياض:أخبار 24تنبيهات الأرصادالسيولالأمطار الرعديةالأرصاد الجويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمناخ تبوك الخيري: دعم مجاني لـ20 ألف مربي إبل25 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات منذ 2022الشورى يطالب بتطوير "شهم" ومواءمة شراكات أكاديمية السياحةبدء التقديم على الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في التقنيات الصناعية بالهند