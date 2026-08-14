الرئيسية/محليات"الأرصاد": استمرار الموجة الحارة حتى الأربعاء الرياض والشرقية الأكثر تأثرًا بالحرارة 14 أغسطس 2026 19:54آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 19:54أجواء شديدة الحرارة في الرياضأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للأرصادمنطقة الرياضالمنطقة الشرقيةارتفاع درجات الحرارةالتعليقاتأأخبار ذات صلة200 ألف ريال غرامة استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لهاتنظيم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض"الاستثمارات" و"فورمولا إي" يوسّعان برنامج DRIVING FORCE التعليميالحرس الوطني يدشّن منصة أيقونة المبادرات والأفكار