الرئيسية/محليات"الأرصاد": الأمطار مستمرة حتى الأربعاء المقبلالمناطق المتأثرة تشمل الرياض وجازان وعسير والباحة ومكة3 سبتمبر 2026 17:52آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 17:52فتاتان تستمتعان بالأجواء المطريةأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للارصادتوقعات مطريةالامطارحالة الطقسالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العدل" توقع عقدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العدليةبدء طلب التأهيل لتشغيل منصة إدارة النفايات الوطنيةاستدعاء 169 مركبة كيا تيلورايد 2025 لخلل في مساند الظهرطيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوك