الرئيسية/محليات"الأرصاد": الصيف يقترب من نهايته والخريف يبدأ أرصادياً في أول سبتمبر تمهيداً لمرحلة انتقالية واعتدال مرتقب19 أغسطس 2026 15:22آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 15:56ارتفاع درجات الحرارة أأالرياض:أخبار 24الارصادالمركز الوطني للارصادفصل الصيففصل الخريفالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصحملة وطنية لرصد التجاوزات البيئية في 35 واديًا بالمملكةالعودة للدراسةكيف نحمي أطفالنا من العدوى في المدارس؟بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من "مواقف المدينة" تخريج دفعة جديدة من دورات الفرد الأساسي الموحد بالمنطقة الجنوبية