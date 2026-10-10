الرئيسية/محليات "الأرصاد": بياناتنا عن الطقس متاحة للتداول ولا مادة تمنع تداولهاأكد أن نظام الأرصاد يهدف إلى الحد من تضارب التنبيهات والتحذيرات10 أكتوبر 2026 23:07آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 23:07مبنى المركز الوطني للأرصادأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للأرصادنظام الارصادالطقسالظواهر الجويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد بالدمامتشغيل قطارات إضافية من القصيم إلى الرياض الأحدإصابات في مطار الملك خالد وتعليق العمليات التشغيلية مؤقتًابدء تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لمدة شهرين