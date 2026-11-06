الرئيسية/محلياتالأرصاد: حالة مطرية بمعظم المناطق تستمر حتى الثلاثاءتبدأ اليوم من سواحل مكة وتمتد لأغلب مناطق المملكة الاثنين والثلاثاء6 نوفمبر 2026 15:35آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 15:35أمطار خفيفة إلى متوسطة في إحدى الطرقاتأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للارصادحسين القحطانيالامطارالطقسالتعليقاتأأخبار ذات صلةمؤسسة الرياض الصحية.. كيان لتطوير الخدمات الطبية والسياحة العلاجيةمعهد ملكي يوثق التراث الثقافي ويدعم الأنثروبولوجيا5 مركبات ومسؤول سلامة لترخيص النقل ذاتي القيادةمدّ العمر التشغيلي لسيارات الأجرة حتى يونيو 2027