الرئيسية/محليات"الأرصاد": سحب ماطرة تزين سماء أجزاء من 6 مناطقاستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار 4 سبتمبر 2026 05:01آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 05:01 أمطار على منطقة الباحة — ANAS_ ALGHAMDIأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للارصادامطارالطقسحالة الطقسالتعليقاتأأخبار ذات صلةجازان تنهي أغسطس بـ37 ألف جولة رقابية مكثفةالرياض ترفع "غرامات مثيري" الغبار إلى 20 مليون ريالخاص"مؤتمر تبوك للصحة النفسية" يجمع نخبة من المختصين لتعزيز الرفاه والتعافي"الغطاء النباتي": إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من المراعي خلال العام الجاري