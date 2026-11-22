الرئيسية/محلياتالأرصاد: 9 أيام على دخول الشتاء.. والمشاهد الاستثنائية قد تتجددالقحطاني يستعيد لقطة "سفينة الصحراء والثلج" ويدعو لتوثيق المشاهد الشتوية22 نوفمبر 2026 15:00اللقطة الأيقونية للمصور فواز الحربي التي جمعت بين "سفينة الصحراء وبياض الثلج" في شتاء 2020أأالرياض:أخبار 24الثلوجالمركز الوطني للارصادحالة الطقسالابلالتعليقاتأأخبار ذات صلةنظام جديد لحماية التراث وتنظيم المتاحف.. والسجن 7 سنوات للمخالفينحوارنظام الأحوال الشخصية.. من إثبات الحق إلى استيفائهتوطين 17 مهنة مالية في القطاع الخاص بنسبة 50%تحذير من حسابات تروّج للتسجيل بجامعة جازان بمقابل مالي