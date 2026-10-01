الرئيسية/محليات"الأسماء الجغرافية" تبحث حصر وتوثيق المواقع التاريخيةبحثت اللجنة تحديد فئات تسمية المرافق العامة 1 أكتوبر 2026 20:11آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 20:111 / 2جانب من اجتماع اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية أأالرياض:أخبار 24هيئة الحكومة الرقميةالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانيةالهيئة العامة للمساحةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الداخلية" تكشف نتائج التحقيقات الأولية في حادث طائرة "فلاي دبي"شرطة حائل تضبط وافدة لممارستها الدعارةوزير الداخلية يزور معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ويكرم الرعاةالميليشيا الحوثية الإرهابية تستهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة