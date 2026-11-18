الرئيسية/محليات"الأسمري" متحدثًا رسميًا لهيئة شؤون الحرمينفي إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع وسائل الإعلام18 نوفمبر 2026 10:57آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 10:59الدكتور سعد بن علي الأسمريأأمكة المكرمة:أخبار 24وسائل الاعلامالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويمكة المكرمةالمدنية المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتراض وتدمير صاروخ طواف "كروز" باتجاه الرياضحالة مطرية متوقعة على أجزاء من 7 مناطق"التحالف": نفذنا عملية نوعية ضد الحوثيين ودمرنا 60 هدفاً"الأراضي البيضاء": تسوير الأرض وحده لا يوقف الرسم