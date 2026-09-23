الرئيسية/محلياتالأمر الملكي رقم 2716.. كيف وُلد اسم الدولة؟8 مواد ويوم اختاره الملك ليكون موعد ميلاد دولة23 سبتمبر 2026 19:36آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 19:483:52الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودأأالرياض:صفية الصفارالملك عبد العزيزالدولة السعودية الاولىالدولة السعودية الثانيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض تحتفل باليوم الوطني بعروض عسكرية ومناورات جوية اليوم الوطنيمن الدرعية إلى العرضة.. البيرق الذي لا يسقطألقاب الملك عبد العزيز.. شواهد تاريخية تجسد مسيرة التوحيدعروض جوية وبحرية تضيء سماء الخبر احتفالاً باليوم الوطني