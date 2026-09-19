الرئيسية/محلياتالأمير مساعد بن عبدالرحمن... رجل دولة سبق عصرهجمع بين المسؤولية الحكومية والرؤية الفكرية والاهتمام بالعلم والمعرفة19 سبتمبر 2026 14:33آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 14:35الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعودأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالملك عبد العزيزالجامعة السعودية الالكترونيةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وترحيل 12.6 ألف"الأرصاد": ضباب على سواحل مكة والمدينة والشرقيةالدفاع المدني: زوال الخطر عن الرياض والخرجبحث سعودي جديد يحدد عوامل نجاح تعشيش الشاهين