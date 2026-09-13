الرئيسية/محليات"الإذاعة والتلفزيون" تتعاون مع "عرب سات" لتعزيز استدامة البث تستهدف المذكرة رفع موثوقية العمليات الإعلامية والتشغيلية 13 سبتمبر 2026 17:34آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 17:34لحظة توقيع المهندس حاتم أبو ناصف وبدر السويدان على مذكرة التفاهم.أأأمستردام:أخبار 24هيئة الاذاعة والتلفزيونعرب ساتالتلفزيونالبثالتعليقاتأأخبار ذات صلةالحماد: انخفاض عبء الإيجار إلى دخل الأسر في الرياض لـ15%خاصإلزام الجمعيات الأهلية بتوثيق حسابات التبرعات البنكية أمانة الشرقية تنجز تطوير كورنيش الخبر الجنوبيقبول أكثر من 95 ألف متدرب ومتدربة بالتدريب التقني للفصل الأول