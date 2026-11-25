الرئيسية/محليات"الإسكان": نستهدف ضخ 80 ألف وحدة وأرض مطورة بـ2027ومواصلة تطوير الخدمات والمرافق البلدية لتحسين جودة الحياة25 نوفمبر 2026 20:07آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 20:17وحدات سكنيةأأالرياض:أخبار 24الاسكانالوحدات السكنيةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبنية التحتية بالرياض تصدر أكثر من 19 ألف ترخيص في أكتوبرسقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على ميناء جازانالتخصصي يتصدر مستشفيات الشرق الأوسط في تصنيف "نيوزويك" 2027خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بحساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل