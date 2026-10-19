الرئيسية/محلياتالباحة تستكمل أول منظومة حرارية لحماية الغطاء النباتيتشغيل وربط 20 برجًا بالنظام المركزي لرصد الحرائق20 أكتوبر 2026 02:17آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 02:17أول نموذج مكتمل لمنظومة أبراج المراقبة الحراريةأأالباحة:أخبار 24رؤية السعودية 2030حرائق الغاباتالباحةالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةشاهين فرخ يتصدر مزاد الصقور بـ221 ألف ريال إطلاق مبادرة بحفر الباطن للاستفادة من صرف السيولأمانة الرياض توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز صيانة الطرق والجسور"وهدان القاضي" رئيسًا تنفيذيًا لحدائق الملك عبدالله