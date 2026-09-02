الرئيسية/محلياتالبحري: وفاة 2 من طاقم الناقلة "سدر" إثر حادث أمني بمضيق هرمزتقديم الدعم الكامل لأسرتي البحّارَيْن المتوفَّيَيْن2 سبتمبر 2026 11:13آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 11:16ناقلة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري".أأالرياض:أخبار 24مضيق هرمزالنقل البحريالشركة الوطنية السعودية للنقل البحريشركة البحريالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق وافد هرب هيروين إلى المملكة"حركية" تمكّن 152 مستفيدًا من السكن التنموي لتعزيز الاستقرار الأسريالأمن العام يستعرض روبوت "باك بوت" للتعامل مع الأجسام المشتبه بها"البلديات" تطرح 9700 قطعة أرض منذ بداية العام