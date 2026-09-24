الرئيسية/محليات"البحر الأحمر" تطلق المنصة الموحدة للسياحة الساحلية "رسا"أول بوابة رقمية متكاملة لخدمات السياحة الساحلية في البحر الأحمر24 سبتمبر 2026 23:15آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 23:15يخوت في البحر الأحمرأأموناكو:أخبار 24رؤية السعودية 2030السياحة الساحليةقطاع اليخوتمعرض موناكو لليخوت 2026رساالهيئة السعودية للبحر الأحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةمفتي المملكة للمرابطين: كونوا صفًا واحدًا تجاه جماعة الحوثي الضالةإيقاف "أسيج" عن إصدار وثائق التأمين الشامل على المركبات"الشميسي".. سبعة عقود من حكاية الطبابةاليوم الوطنيرحلات الملك عبدالعزيز البرية والبحرية.. حكايات من دروب التوحيد