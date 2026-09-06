الرئيسية/محلياتالبديوي: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ترى النور قريبًاقال إن هناك مصانع مخدرات هدفها فقط الشباب الخليجي6 سبتمبر 2026 12:19آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 12:20جاسم البديوي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ" المقام بمدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24جاسم البديويالمخدراتالتاشيرات السياحيةمجلس التعاون الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل حدًا لمواطنين جلبا مخدرات وشرعا في قتل رجال أمنبدء التسجيل العيني لـ46.5 ألف قطعة في الرياض والقصيمتوقعات باستمرار الحالة المطرية على جازان وعسيربرعاية وزير الداخلية.. انطلاق مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ 2026" اليوم