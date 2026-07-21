الرئيسية/محليات"البلديات": البلاغات تعزّز معالجة مخالفات السكن الجماعيرصد المخالفات وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية22 يوليو 2026 00:23آخر تحديث : 22 يوليو 2026 00:31وزارة البلديات والإسكان تواصل الرقابة على مواقع السكن الجماعيأأالرياض:أخبار 24السكنمنصة بلديالمخالفاتوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلة3 مسارات للطرق من الرياض إلى أبها لدعم السياحةوزير الإعلام: المملكة والإمارات يجمعهما تاريخ وإرث مشترك48 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في يونيو"الوزراء" يقرّ القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول الخليج