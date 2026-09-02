الرئيسية/محليات"البلديات" تطرح 9700 قطعة أرض منذ بداية العاموحتى نهاية أغسطس وذلك ضمن 54 مخططًا سكنيًا2 سبتمبر 2026 11:19آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 11:19وزارة البلديات والإسكانأأالرياض:أخبار 24سكنيالاسكانوزارة البلديات والإسكانالاراضي السكنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق وافد هرب هيروين إلى المملكة"حركية" تمكّن 152 مستفيدًا من السكن التنموي لتعزيز الاستقرار الأسريالأمن العام يستعرض روبوت "باك بوت" للتعامل مع الأجسام المشتبه بهاالبحري: وفاة 2 من طاقم الناقلة "سدر" إثر حادث أمني بمضيق هرمز