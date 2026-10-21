الرئيسية/محليات"البلديات" و"التعليم" تطلقان شراكة مع القطاع غير الربحي في العقارات البلدية بهدف تعظيم الأثر المجتمعي والتنموي للعقارات التعليمية21 أكتوبر 2026 20:20آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 20:49جانب من أعمال النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026أأالرياض:أخبار 24وزير الاسكانالقطاع غير الربحيوزير التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"كبار العلماء": خطر ميليشيا الحوثي لا يقل عن خطر داعش والقاعدة بالروبوتات.. الرياض تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار"البيئة": الطاقة الشمسية تفتح آفاقًا لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي"السروات" و"طويق".. مشروعان إستراتيجيان لبناء 12 سفينة قتالية