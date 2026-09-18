الرئيسية/محلياتالبنيان: تغيير مسمى الجامعة الإلكترونية توثيق لإرث أحد رجالات الدولة يسهم القرار في ترسيخ الاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه الوطنية18 سبتمبر 2026 19:58آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 20:04وزير التعليمأأالرياض:أخبار 24الجامعة السعودية الالكترونيةخادم الحرمين الشريفينيوسف البنيانوزير التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن على الجامعة الإلكترونيةوزيرة بريطانية تشيد بالنموذج السعودي في التعليم والتدريب"سفراء الإعلام" يوسّع شراكاته الجامعية لتأهيل الكفاءات الوطنيةخطيبا الحرمين: المساس بأمن المقدسات "خط أحمر" و"جرم كبير"