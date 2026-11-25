الرئيسية/محلياتالبنية التحتية بالرياض تصدر أكثر من 19 ألف ترخيص في أكتوبر و234 ألف بلاغ منذ بداية العام25 نوفمبر 2026 19:44واجهة مركز مشاريع البنية التحتية لمنطقة الرياضأأالرياض:أخبار 24البنية التحتيةمركز مشاريع البنية التحتية بالرياضاصدار تراخيصالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الإسكان": نستهدف ضخ 80 ألف وحدة وأرض مطورة بـ2027سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على ميناء جازانالتخصصي يتصدر مستشفيات الشرق الأوسط في تصنيف "نيوزويك" 2027خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بحساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل