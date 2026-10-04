الرئيسية/محليات"البنية التحتية" يرصد 3 آلاف مخالفة في الرياض بسبتمبرالمركز استقبل 20 ألف بلاغ مرتبط بأعمال مشاريع البنية التحتية4 أكتوبر 2026 17:04آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 17:04مركز مشاريع البنية التحتية في الرياضأأالرياض:أخبار 24مخالفاتمركز مشاريع البنية التحتية بالرياضالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة234 مليون ريال لصيانة طرق الباحة"طيران الرياض" يزيح الستار عن طائرته الأولى من بوينغ 787-9 الحرس الملكي يفتح القبول والتسجيل لرتبتي جندي وجندي أولخاصالهلال الأحمر يحذر: ملاحقة سيارات الإسعاف قد تنتهي بكارثة