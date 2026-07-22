الرئيسية/محليات"البيئة": التشجير ركيزة أساسية لخفض درجات الحرارةوتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية22 يوليو 2026 11:13آخر تحديث : 22 يوليو 2026 11:13أشجار في أحد الأحياءأأالرياض:أخبار 24التشجيردرجة الحرارةارتفاع درجة الحرارةوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مستشار ذكي لتسهيل الوصول لبيانات كود البنية التحتية بالرياضحملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار في نجران19 مليون م2 من الأراضي البيضاء تدخل التطوير والتداول بالمدينةبدء استقبال طلبات المشاركة في جائزة "مائي" غدًا