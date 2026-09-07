الرئيسية/محليات"البيئة" تجمع المبتكرين لتطوير حلول ذكية لتحديات المياهيدعم التحدي طموحات المملكة في إطار رؤية "السعودية 2030"7 سبتمبر 2026 20:23آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 20:23 تحدي "صُنّاع المستقبل" لتطوير حلول ذكية لتحديات قطاع المياهأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030وزارة البيئة والمياه والزراعةقطاع المياهتحدي صُنّاع المستقبلالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأمم المتحدة تشيد بجهود المملكة في علاج التوائم الملتصقة"سكنثون 2026" يستعرض حلولًا مبتكرة للإسكان التنمويتنسيق بين "الرياضة" و"التواصل الحضاري" لمعالجة التعصب الرياضي "أسفار" تفتتح منتجع قمرة الجبلي في منطقة الباحة