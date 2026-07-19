الرئيسية/محليات"البيئة" تدعو لترشيد استهلاك المياه في الصيفلتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحقيق الأمن المائي19 يوليو 2026 14:45آخر تحديث : 19 يوليو 2026 14:45مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة أأالرياض:أخبار 24المياهوزارة البيئة والمياه والزراعةترشيد استهلاك المياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصندوق العقاري يطلق أول مؤشر لجاهزية تملك المسكن"الأرصاد": أمطار رعدية على المناطق الجنوبية حتى نهاية الأسبوعإصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية بمدد تبدأ من 3 أشهرتنفيذ شبكات مياه بطول 21 كم لخدمة 857 مستفيدًا في الشنان