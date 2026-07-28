الرئيسية/محليات"البيئة" تشدد جولات الرقابة بمهرجانات الإبل وتتوعد المخالفينعقوبات تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال28 يوليو 2026 14:46آخر تحديث : 28 يوليو 2026 14:46تطبيع الإبل إرث بدوي أصيلأأالرياض:أخبار 24مزايين الابلوزارة البيئة والمياه والزراعةالرفق بالحيوانالابلالثروة الحيوانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصجهاز يدرّب سائقي الإسعاف على القيادة الآمنة وتجنب المخاطرهيئة المياه تعلن توطين صناعة أجهزة استعادة الطاقةسياسة وطنية جديدة للتوحد.. 20 ساعة أسبوعيًا للتدخل المبكرإخلاء طبي لـ3 مواطنين من تركيا