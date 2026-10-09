الرئيسية/محليات"البيئة" تعتمد دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتهاالتشديد على التحصين والنقل الآمن .. و10 فئات من الحيوانات غير صالحة للسفر9 أكتوبر 2026 18:07آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 18:07شاحنة نقل دواجن أأالرياض:أخبار 24الحيواناتوزارة البيئة والمياه والزراعةالدواجنالثروة الحيوانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العنف الأسري" يباشر واقعة تعرض طفل للإساءة50 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد في جازان "الطاقة" تنفذ 14 ألف زيارة وترصد 723 مخالفة خلال سبتمبرالمملكة تستعرض تجربتها في تحويل السياحة إلى ركيزة تنموية