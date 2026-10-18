الرئيسية/محليات"الوزاري الخليجي" يطالب بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابيةقال إن أي اعتداء على دولة عضو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس18 أكتوبر 2026 18:28آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 19:21سيرغي لافروف ونواف الأحمد وعدة وفود يشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي الخليجيأأالمنامة:أخبار 24أخبارالتعليقاتأأخبار ذات صلةمسؤول دولي: تجربة "غرفة حالة التعليم والتدريب" نموذج يحتذى بهإصابة 6 مواطنين إثر سقوط مقذوف معادٍ في نجرانأمانة جدة تبدأ توسعة طريق الأمير ماجد لتحسين الحركة المروريةخاصعشريني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناته مع الغسيل