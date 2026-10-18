"الوزاري الخليجي" يطالب بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

قال إن أي اعتداء على دولة عضو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس

سيرغي لافروف ونواف الأحمد وعدة وفود يشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي الخليجي