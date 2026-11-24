الرئيسية/محليات"التأمينات" تبدأ إجراءات صرف تعويض "ساند" للمنشآت المستحقةإنفاذاً للأمر الملكي وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية ولمدة 3 أشهر24 نوفمبر 2026 12:11آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 12:22تطبيق GOSI للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24التامينات الاجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةبرنامج سانداوامر ملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" في نوفمبرالجدعان: استقرار الوظائف واستدامة الأعمال ركيزتان أساسيتان لاقتصاد متينأمر ملكي بدعم أجور السعوديين بالمنشآت المستحقة عبر "ساند" لـ3 أشهر"النقل" تختبر 115 طالباً في الملاحة والهندسة البحرية