الرئيسية/محليات"التأمينات" تستحدث صفحة للأخطار المهنية بمنصة البيانات المفتوحةبهدف إتاحة البيانات والمؤشرات المرتبطة بالأخطار المهنية20 أكتوبر 2026 21:37آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 21:37شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتصميم تجريدي باللونين الأخضر والذهبي.أأالرياض:أخبار 24التامينات الاجتماعيةالتاميناتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض: التعاقد مع ناقل نفايات شرط لإصدار رخصة البناءوزير الداخلية يقف على سير العمل بقوات أمن المنشآت بالرياضفي المعرض الزراعي.. تقنيات توفر 90% من مياه الري الديوان الملكي ينعى الأميرة مشاعل بنت سعود