الرئيسية/محليات"التأمينات" تطلق "هاكاثون الابتكار" لتعزيز جودة حياة المتقاعدينمبادرة لاستقطاب المواهب الجامعية وتطوير حلول مبتكرة 28 أغسطس 2026 23:42آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 23:55التأمينات الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةالتقاعدالمتقاعدونالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تستضيف مؤتمر استدامة المياه ديسمبر المقبلتقدم الأعمال الإنشائية بنفق طريق الملك عبدالعزيز بالرياضالفيصل: لا يشكك في اتفاقية مكة إلا مَن يخطط لاستهداف الدول الثلاثجوازات ميناء جدة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة