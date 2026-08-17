الرئيسية/محليات "التأمين تجاه الغير" شرط لإصدار وتجديد التراخيص في 8 أنشطةيهدف هذا الشرط لتقليل الأعباء المالية التي قد تنشأ عن الحوادث17 أغسطس 2026 20:07آخر تحديث : 17 أغسطس 2026 20:07 أحد العاملين في مخزن للمواد الكيميائيةأأالرياض:أخبار 24التامينالمواد الكيميائيةالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصحة" توسع الامتيازات السريرية لطبيب الأسنان إلى 41 امتيازًا"مائي" يتيح ترخيص "مدقق مياه" في القطاعين الحضري والزراعي مركز "الرصد" يعزز كفاءة التشغيل في خدمات الحج والعمرةخاصوزير التعليم لـ"أخبار 24": ننسق مع جميع الجهات لمواءمة المناهج مع سوق العمل