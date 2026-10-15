الرئيسية/محليات"التحالف": استهدفنا مصادر تمويل حيوية لمليشيا الحوثيالتحالف: محاولات استهداف الحوثي للحرمين الشريفين أمر شنيع وغاشم15 أكتوبر 2026 16:00آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 17:50اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعية في اليمنالتحالف العربياليمنمطار الملك خالد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلة"موهبة" تتيح أداء مقياسها عن بُعد لأول مرةخاصدراسة: الزحام المروري يؤثر على إنتاجية الموظفين استدعاء 3 آلاف مركبة من "فورد" و "لينكون" قواعد تنظيمية جديدة لتسريع إيصال خدمات المياه والصرف