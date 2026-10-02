الرئيسية/محلياتالتحالف: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيطاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط2 أكتوبر 2026 03:27آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 03:32المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفتحالف دعم الشرعيةمليشيات الحوثيخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق الماجستير المهني لإعداد معلمي المستقبل الشؤون الدينية: استهداف مكة والمدينة جريمة شنعاء واعتداء سافر"حافلات المدينة" تطلق المسار السريع لربط قطار الحرمين بالمسجد النبويالمملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعة