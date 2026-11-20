الرئيسية/محليات"التحالف": اعتراض مسيرتين أطلقتا باتجاه الجنوبيةمسيرتان أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية20 نوفمبر 2026 04:09آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 04:57المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أأالرياض:أخبار 24التحالفتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من 4 مناطق الدفاع المدني: زوال الخطر عن مدينة جيزانالرياض الأولى عالميًا في الخدمات الإلكترونية المحليةجامعة الملك عبدالعزيز تتصدر QS للاستدامة عربيًا ومحليًا