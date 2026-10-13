الرئيسية/محليات"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخين باتجاه الرياض والخرجصاروخ مجنح "كروز" وآخر باليستي أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية14 أكتوبر 2026 01:13آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 10:46 المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمناليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةزوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرجاستمرار الحالة المطرية على معظم المناطق الانتهاء من تطوير طريق الخمسين بخميس مشيط"الطاقة": استهداف مبنى لـ"أرامكو" بالظهران دون إصابات