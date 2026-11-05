الرئيسية/محلياتالتحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المدينةأطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية5 نوفمبر 2026 12:49آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 12:56المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالمدينة المنورة:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةتحالف دعم الشرعية في اليمناليمنالصراع في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةزوال الخطر عن محافظتي ينبع وشرورة70.7 مليون راكب عبر المنافذ البرية خلال 2025"الأرصاد": هطول أمطار على أجزاء من 9 مناطقالطيور بمحمية الملك سلمان.. التنوع يرتفع بأكثر من 55%