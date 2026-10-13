الرئيسية/محليات"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ مجنح بالخرججرى أمس اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة14 أكتوبر 2026 01:13آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 01:15 المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمناليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الطاقة": استهداف مبنى لـ"أرامكو" بالظهران دون إصاباتجامعة الإمام: لا صلة بباسم بكري منذ أكثر من 3 سنواتالسفارة السودانية بالرياض تدعو أبناء الجالية للتبرع بالدمزوال الخطر عن الرياض والمنطقة الشرقية