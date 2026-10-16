الرئيسية/محليات"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة أطلقت باتجاه الشرقيةاعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية16 أكتوبر 2026 05:41آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 05:44المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمناليمنالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار خريفية متوقعة على معظم مناطق "سوكبا" تتيح للطلبة دخول اختبارات مهنية قبل التخرج أمانة الشرقية تغلق جزئيًا نفق الملك فهد للصيانة اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في خميس مشيط والمنطقة الجنوبية