الرئيسية/محلياتالتحالف: اعتراض وتدمير مسيرة بالشرقية وصاروخ "كروز" بالمدينةأطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية15 أكتوبر 2026 04:15آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 11:55المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةتركي المالكيميليشيات الحوثيتحالف دعم الشرعية في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةزوال الخطر عن منطقتي نجران وجازانبدء عملية فصل التوأم الملتصق الفيجي "جسبيلي وديسيسيا""الأرصاد": سحب ماطرة تزين سماء 10 مناطقخاصالسعودية وأخلاق الحرب.. قوة ضاربة تحكمها المبادئ والقيم