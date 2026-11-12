الرئيسية/محليات"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة بالشرقيةاعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية13 نوفمبر 2026 01:08آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 01:54المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلةنجران تكشف آثارًا بشرية تعود إلى 125 ألف عام"التجارة": عيب مصنعي يهدد سلامة 44 ألف مركبة "هيونداي إلنترا"أمطار على الرياض"الترفيه" تستعرض أداء القطاع ومؤشراته خلال الربع الثالث من 2026.