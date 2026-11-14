الرئيسية/محلياتالتحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية14 نوفمبر 2026 16:08آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 16:12شعار القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمنأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنالمليشيا الحوثية الإرهابيةقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشؤون الإسلامية" تبرم عقودًا لصيانة المساجد بـ 48 مليون ريال أمطار ورياح هابطة على معظم المناطق حتى الخميسفسح 45 محتوى سينمائياً و8 أعمال من المسلسلات خلال أسبوعأول معرض للكتاب في ينبع الصناعية بمشاركة أكثر من 40 دار نشر