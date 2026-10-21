الرئيسية/محليات"التحالف": اعتراض 6 مسيّرات أطلقت باتجاه المملكةأربع مسيرات منها بالشرقية والمدينة21 أكتوبر 2026 06:54آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 21:01 المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلة"كبار العلماء": خطر ميليشيا الحوثي لا يقل عن خطر داعش والقاعدة بالروبوتات.. الرياض تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار"البيئة": الطاقة الشمسية تفتح آفاقًا لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي"البلديات" و"التعليم" تطلقان شراكة مع القطاع غير الربحي في العقارات البلدية