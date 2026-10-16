الرئيسية/محلياتالتحالف: تدمير صاروخين "كروز" و3 مسيّرات وصاروخ باليستيتدمير 3 طائرات مسيّرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض16 أكتوبر 2026 17:11آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 17:17المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيصواريخ كروزاليمنقوات التحالفالعمليات العسكرية في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةتبدأ من 200 ريال .. "التجارة" تعتمد غرامات مخالفات أنظمة البيع ممرات جازان البحرية.. وجهات عصرية تمنح السياحة أبعادًا جديدةالفيصل عن تصريحه بشأن الصين واليمن: "قوّلوني ما لم أتفوّه به"تنظيم صندوق التعليم العالي.. تنمية موارد الجامعات وتطوير مشاريعها