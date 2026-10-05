الرئيسية/محلياتالتحالف: تدمير 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق "فجر اليمن"اللواء المالكي: 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية فجر اليوم5 أكتوبر 2026 12:10آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 12:36أأالرياض:أخبار 24التحالفتركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنالحرب على الحوثيينالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةترقية 771 من أفراد "حرس الحدود" بمختلف التخصصاتضبط 106 حالات اشتباه بالتستر التجاري في سبتمبربيع صقرين بـ350 ألف في مزاد الصقور المنغولية المملكة تتيح التأشيرة السياحية إلكترونياً لزوارها من كوسوفا وغيانا