الرئيسية/محلياتالتحالف: تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم إرهابي جبانتجري مباشرة موقع الهجوم من قبل جهات الاختصاص24 نوفمبر 2026 16:02آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 16:05اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24المركز الماليتركي المالكيمليشيات الحوثي الإرهابيةتحالف دعم الشرعية في اليمنالأمن اليمنيهجوم ارهابيالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد: رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتناارتفاع استهلاك الكهرباء بالمملكة 5.4% خلال 20253 حالات لتقسيط مستحقات وفواتير المياهتنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ3 مهربين للهيروين بمنطقة مكة