الرئيسية/محلياتالتحالف: تعرض مصفاة جازان لاعتداء من قبل الميليشيا الحوثيةاعتراض صاروخين ومسيرتين في الرياض والشرقية 26 نوفمبر 2026 00:25آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 18:16المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفمليشيا الحوثياليمنالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الأقل بنسبة الشكاوى خلال أكتوبر"الموارد البشرية" تؤكد متابعة صرف أجور المستفيدين من دعم "ساند" أمانة تبوك تطلق 5 عقود نظافة بأكثر من 380 مليوناًمذكرة تعاون لتنظيم نشاط سيارات الأجرة بالشرقية